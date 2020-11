Politiet i Oslo anmelder 45 for brudd på smittevernregler på Grønland

Politiet ble oppmerksom på festene i en bygård på andre siden av gaten for politihuset på Grønland, etter å ha fått tips fra naboer like før midnatt lørdag kveld.

– Vi avsluttet først en privat sammenkomst med 22 personer til stede. Alle blir anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen. Etter hva vi forstår ble det vist fotball i lokalene, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at arrangementet ikke foregikk på en privatadresse, men i et slags klubblokale.

Mange personer

– Hva dette er har vi ikke fått avklart helt. Det er veldig sannsynlig at det var flere til stede enn disse 22, men mange sto utenfor i et portrom da vi kom, sier Skott.

Hun forteller at da politiet kom fram oppdaget de et annet arrangement med 23 personer på samme adresse.

– På samme adresse, i samme oppgang, kom våre patruljer over enda en privat sammenkomst. Her blir også samtlige anmeldt for brudd på smittevernbestemmelsene.

Mat og drikke

Begge stedene fremstår som utleielokaler som er separate og uavhengige av hverandre, ifølge politiet.

– Men lokalene er trange, så her har folk sittet tett. På ett av stedene ble det også solgt mat og drikke, uten serveringsbevilling, så her vil vi ta kontakt med Næringsetaten i kommunen, sier operasjonslederen.

Det ble ikke solgt alkohol på de to arrangementene.