Ingunn Foss og Svein Harberg på topp i Agder Høyre

Det er klart etter at Agder Høyre denne helgen holdt digitalt nominasjonsmøte. Stortingsrepresentant Ingunn Foss (60) fra Lyngdal får førsteplassen på listen til Høyre Vest-Agder. Dermed kan hun trolig gjøre seg klar til en tredje periode på Stortinget.

Plass nummer to går til Aase Marte Horrigmo (38) fra Kristiansand. Hun er i dag statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Amalie Gunnufsen (25), også hun fra Kristiansand, ble satt på tredjeplassen.

I Aust-Agder får stortingsrepresentant Svein Harberg (62) fra Grimstad førsteplassen på listen. Om han blir gjenvalgt blir det hans fjerde periode på Stortinget. Andreplassen gikk til Agder Høyres første nestleder Torunn Ostad (48).

Det skal velges ti stortingsrepresentanter fra de to valgdistriktene i Agder. Seks fra Vest-Agder og fire fra Aust-Agder. Høyre fikk tre av disse ved stortingsvalget i 2017, to av dem i Vest-Agder. Om meningsmålingene slår til er det gode muligheter for at partiet får minst tre representanter også ved stortingsvalget i 2021.