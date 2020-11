Trump dro tidlig fra G20-toppmøtet

Lederne for verdens største økonomier, de såkalte G20-landene, samlet seg lørdag foran hver sin skjerm til videotoppmøte med Saudi-Arabia som vertskap.

Den første timen tilbrakte Trump med å tvitre om innenrikspolitiske saker som hadde lite å gjøre med G20-konferansen.

Kilder sier til nyhetsbyrået DPA at Trump fikk finansminister Steven Mnuchin og økonomisk rådgiver Larry Kudlow til å vikariere for seg. Presidenten dro selv til sin egen golfklubb i Virginia, men planen er at han skal delta på toppmøtets andre og siste dag søndag.