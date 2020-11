Smittevernoverlege i Bergen sier opp

Ifølge Bergensavisen kritiserer Løland, som har hatt jobben siden mars, måten kommunen har håndtert hennes rolle som smittevernoverlege på.

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier Koller Løland til BA.