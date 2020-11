Smitteutbruddet på asylmottak i Nord-Fron kan ha kommet etter mottaksflytting

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, sier til VG at verken han eller kommuneoverlegen visste om de nye beboerne som flyttet til mottaket i begynnelsen av november.

– Det var et lite sjokk når vi så de høye tallene. Vi har jo ikke visst om at det var smitte der, før vi sporet oss fram til det, sier han.

Kommunen jobber nå med en hovedteori om at smitten kommer av at flere asylsøkere ble flyttet fra et mottak til deres på Vinstra.

43 personer knyttet til asylmottaket på Vinstra i Nord-Fron er nå smittet. Det bor totalt 110 personer der.

Vil flytte de friske

Kommuneoverlege Anders Brabrand sier de gjerne skulle visst om flyttingen før de fant ut av det midt i smittesporingen.

– Når smitte først kommer inn på et sted hvor mennesker lever tett på hverandre, slik som i et mottak, er jeg ikke overrasket over at smitten sprer seg til såpass mange, sier han.

Brabrand forteller at beboerne holder seg på rommet til de lager en ny plan. Det er aktuelt å skaffe innkvartering for de friske et annet sted.

Til VG sier UDI at de har vært i kontakt med smittevernkontorene i noen av kommunene med flytting av beboere, men de har ikke svart på spørsmål om de ga beskjed til Nord-Fron kommune.

Satt i karantene

– Det er en krevende situasjon. Vi har satt krisestab og følger situasjonen tett, samtidig som vi har jevnlig dialog med UDI og FHI, sa ordføreren i en pressemelding tidligere lørdag.

Det ble først meldt om et tilfelle tilknyttet mottaket onsdag. Da ble alle beboere og ansatte satt i karantene, og kommunen opprettet en mobil teststasjon på stedet

Det forventes likevel at smittetallet kan stige.

Stiftelsen Sana, som driver asylmottaket, skal sammen med UDI tilrettelegge for isolasjon på mottakets område.

Fredag ble det meldt om 42 nye smittetilfeller i Nord-Fron. 39 av disse er tilknyttet asylmottaket.