Ruskevær i hele landet – Vegvesenet ber folk kjøre forsiktig

Både fylkesvei 55 over Sognefjell og 51 over Valdresflye er stengt, opplyser Hans Are Dahl ved Vegtrafikksentralen til NTB.

Også riksvei 15 over Strynefjellet er lørdag ettermiddag stengt, etter å ha vært åpen for kolonnekjøring på formiddagen, opplyser Vegtrafikksentralen på Twitter.

Men også Filefjell, Haukelifjell, Hemsedal, Hardangervidda og i Nord-Aurdal er det trøblete forhold.

– Veiene er åpne, men det er utfordrende kjøreforhold. Det er snø eller regn, og sterk vind, sier Dahl.

– Været varierer veldig fra lavlandet til fjellet, legger han til.

Planlegg

Dahl ber de som tenker å ta turen over fjellet planlegge godt.

– Fyll opp drivstoff og sjekk eventuelt at batteriet er fulladet. Og planlegg en alternativ rute, sier han.

– Ta dere god tid og ikke stress, legger han til.

Storm og kuling

Meteorologisk institutt har utstedt en rekke gule farevarsel for hele landet på Yr.

I Troms og ved kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark er det også ventet kraftig snøfokk.

– Men det ser ut som om situasjonen faktisk er bedre i nord enn i sør, sier Dahl.

Langs kysten fra vestlandet til Nord-Norge er det meldt om kuling og storm flere steder. Folk anbefales å sikre løse gjenstander og det er fare for at ferjer, fly og annen transport kan kanselleres. Også broer kan bli stengt.

Flomvarsel

I Rogaland og Vestland fylke er det også utstedt gult flomvarsel. Innbyggere bes holde seg unna bekker og elver med stor vannføring, og gjøre det de kan for å sikre at vannet kan renne uhindret.

Kraftig nedbør har også økt faren for jordskred.

Lørdag og søndag er det også ventet ekstra høy vannstand på Østlandet.

Det dårlige været er forventet å vare gjennom helga.

– Det er litt varierende, men mest sannsynlig vil det ikke avta før mandag, sier Hans Are Dahl ved Vegtrafikksentralen.