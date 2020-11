154 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – 87 færre enn fredag

Det viser tall fra Oslo kommune.

Det er høyere enn søndag 15. november, da det ble registrert 105 nye tilfeller. Antallet nye smittetilfeller er ofte lavere i helgene.

De siste 14 dagene er det meldt om 2.415 nye smittetilfeller. Det er et gjennomsnitt på 172,5 per døgn.

Totalt har 9.590 personer fått påvist korona i Oslo.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 547.

Bydelene Bjerke og Grorud har det høyeste smittetrykket. Her er smittetrykket per 100.000 innbyggere de siste to ukene på henholdsvis 769 (257 tilfeller) og 620,8 (172 tilfeller).

Bydel Ullern har det laveste smittetrykket i Oslo med 52 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 150,4 per 100.000 innbyggere.