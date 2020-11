Mann dømt til å forlate Haugesund

Foruten bortvisningen og omvendt voldsalarm er mannen dømt å sone 50 dager i fengsel, melder Haugesunds Avis.

Området mannen ikke får oppholde seg i det neste året omfatter hele Haugesund kommune og strekker seg sør til Åkrehamn, nord til Sveio sentrum og østover til Skjold og store deler av Tysvær kommune.

Mannen brøt kontaktforbudet mot ekskona ved å sende henne meldinger. Bruddet skjedde bare 46 dager etter at 43-åringen i august ble idømt tre års kontaktforbud mot ekskona.

I Haugaland tingrett sa 43-åringen at han ikke har noen respekt for besøks- og kontaktforbudet han er idømt. Han er uenig i dommen fra august og sa rett ut at kontaktforbudet ikke er nok til å forhindre at han kontakter ekskona, ifølge rettsreferatet i Haugesunds Avis.

– Elektronisk kontroll er den siste mulighet for å sikre at kontaktforbudet overholdes, og fordelene en slik kontroll har for fornærmede overstiger betydelig de ulemper kontrollen har for tiltalte, heter det i den enstemmige dommen.