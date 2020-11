Politimann tiltalt for vold under avhør

Tiltalen lyder på kroppskrenkelse, den mildeste formen for vold i straffeloven, og tjenesteforsømmelse, skriver Fædrelandsvennen.

Spesialenheten for politisaker etterforsket ham for et angrep på en 24 år gammel svensksomalisk mann under avhør på politihuset i Kristiansand 5. desember 2019. Politimannen gikk av med pensjon i sommer.

– Jeg fikk ikke puste. Han er en stor mann og han la hele kroppsvekten sin oppå meg mens han strammet rundt halsen min. Jeg var livredd, sa mannen til TV 2 etter hendelsen.

Den svensk-somaliske mannen ble i Kristiansand tingrett i juli dømt til fengsel i ti år og fem måneder. Politiet fant over 40 kilo amfetamin i leiligheten han disponerte i Oslo. Dommen er anket.

Politimannens forsvarer Carl Henning Leknesund sier til Fædrelandsvennen at hans klient er overrasket og skuffet over tiltalen. Politimannen har hele tiden nektet straffskyld.

– Det er etter vårt syn tale om en kortvarig fysisk inngripen der man hører fornærmede snakke gjennom hele hendelsen. At fornærmede ikke fikk puste under hendelsen, er en påstand som bestrides av min klient, har advokat Leknesund tidligere uttalt til mediene.

Politimannen har tidligere forklart at maktbruken skjedde da han forsøkte å sikre et bevis i saken. I avhøret nektet 24-åringen å gi fra seg en papirlapp med Snapchat-passordet sitt.