Politiet påkjørt da de så etter rådyr

Sørøst politidistrikt skriver på Twitter at de hadde fått flere meldinger om et rådyr som var skadd og hadde forvillet seg ut på motorveien ved Kjellstad i Lier kommune. Viltnemnda er også orientert.

Det var i forbindelse med letingen etter rådyret at politiet selv ble påkjørt.

– Vi har blitt påkjørt bakfra i sakte fart, det er ingen skadde men det er mindre materielle skader, sier operasjonsleder Inge Landsrød til VG.

Han opplyser også om at rådyret på et tidspunkt ble sittende fast i en midtrabatt, men at det nå er avlivet.

Trafikken sørgående på E18 dirigeres over i nordgående løp for en liten periode. Ettersom dyret er avlivet, vil veien straks åpne opp igjen.