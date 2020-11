Færre pakker og færre gjester under årets julefeiring

Hele 71 prosent i undersøkelsen svarer at de kommer til å ha færre gjester på besøk under juleselskapet, mens 63 prosent svarer at de kommer til å handle like mange julegaver som før.

27 prosent svarer at de vil handle færre julegaver, mens hele 51 prosent svarer at de kommer til å handle årets julegaver tidligere enn før.

I undersøkelsen svarte hver tredje nordmann (35 prosent) at de vil handle flere julegaver på nettet i år enn før, mens like mange svarer at de vil handle like mye på nett i år.

Innbyggere i Oslo og på Vestlandet er de som i størst grad satser på netthandel, ifølge undersøkelsen.

Nesten halvparten av de spurte (49 prosent) sier de vil bli i sin egen kommune under julefeiringen, mens 39 prosent svarer at de vil reise ut av sin egen kommune.

Undersøkelsen er en del av Norsk coronamonitor fra Opinion, og 1.600 personer er spurt.