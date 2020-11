Solberg med coronabønn til G20-landene

En indisk mann får testet seg for korona på et marked i New Delhi. I denne pandemien er ingen trygge før alle er trygge, er mottoet til det internasjonale samarbeidet for å sikre at hele verden har tilgang til tester, medisiner og vaksiner mot coronaviruset. Det mangler milliarder i forsøket å få på plass en felles global innsats. Foto: Manish Swarup / AP