Politiet henlegger saken om bortføringsforsøk i Trondheim

Politiet fikk torsdag i forrige uke melding om at et mindreårig barn hadde blitt forsøkt tatt med i en lys kassebil på Heimdal i Trondheim. Etter det politiet selv omtaler som en bred og grundig etterforskning, har politiet valgt å avslutte etterforskningen, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Vi ser alltid alvorlig på saker som omhandler bortføring av barn, og denne saken har hatt høy prioritet hos politiet. Vi har etterforsket bredt og jobbet med flere hypoteser, sier Marte Myre Linberg, påtaleansvarlig i saken hos Trøndelag politidistrikt.

Den fornærmede har forklart seg i tilrettelagt avhør på Barnehuset, og med bakgrunn vedkommendes forklaring har politiet blant annet foretatt rundspørring i området der hendelsen skulle ha funnet sted, avhørt vitner, gjort kriminaltekniske undersøkelser og innhentet en rekke elektroniske spor.

Politiet har også vært ute i mediene flere ganger og bedt om tips.

– Summen av resultatene fra etterforskningen gir oss ingen holdepunkter for at et bortføringsforsøk har skjedd. Saken blir dermed henlagt, skriver politiet i pressemeldingen.