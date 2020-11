Storbyordførere krever obligatorisk testing på grensa

Det går fram av et opprop fra KS storbynettverk, som i alt åtte ordførere har undertegnet.

Blant dem er Raymond Johansen (A) i Oslo, Trondheims Rita Ottervik (A) og Roger Valhammer (A) i Bergen, samt ordførerne i Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bærum.

Både ordførerne og KS mener dagens smitteverntiltak er for dårlige og mener at obligatorisk coronatest ved grensen og full karantene til negativt resultat fra norsk test foreligger er eneste løsning.

– Analyser av situasjonen i byene, blant annet gjennom intervjuer med utenlandske arbeidstakere, viser at det er mangelfull kunnskap om karantene og testregimer, og det er også risiko for at det etableres forsøk på svindel med falske vaksinasjonsattester, heter det i brevet som torsdag ble sendt til helsemyndighetene.

– Smitte over landegrensene er ikke bare et storbyproblem, men omfanget blir størst her. Nå opplever vi et stort trykk på helseapparatet, og nå må regjeringen stille opp, sier Rita Ottervik (Ap) til Adresseavisen.