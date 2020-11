Frp sikrer finansiering til norsk deltakelse i EUs forsvarsfond

– Vi har måttet sette hardt mot hardt for å få regjeringen med på dette, men det var et svært viktig punkt for oss å få gjennomslag på, sier Christian Tybring-Gjedde.

Med dagens valutakurs vil deltakelse i fondet etter NTBs beregninger innebære et bidrag på nærmere 2 milliarder kroner over de kommende sju årene.