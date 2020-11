Utenriksministeren i Somaliland forsikrer at nordmann ikke blir henrettet umiddelbart

– Jeg har akkurat snakket med ham. Han forteller at det er ingenting som tyder på at den norske statsborgeren vil bli henrettet i løpet av de nærmeste dagene. Dommen er ikke rettskraftig, sa han, og understreket at nordmannen har ankemuligheter, sier hans advokat Farid Bouras til NRK.

Han har fått løfte fra Yasin Haji Mohamoudom om at saken skal tas opp med presidenten i den selverklærte republikken.

– Myndighetene i Somaliland har ikke tenkt å foreta seg noe på det nåværende tidspunkt. Han er trygg i vår varetekt, forsikret utenriksministeren. Men alt kan skje i Somaliland. Så lenge jeg ikke har en skriftlig presidentordre, må jeg jobbe videre, sier Bouras.

Nyheten ble kjent i Norge onsdag da Dagbladet meldte om en 54 år gammel norsk statsborger som er dømt til døden i Somaliland.

Familiefaren sitter fengslet for drap. Påtalemyndigheten mener han med overlegg har drept en yngre mann. 54-åringen hevder han ble angrepet på gaten uten forvarsel og forsvarte seg.

Advokaten sier at den norske ambassaden i Nairobi har ytt god konsulær bistand i saken, men at det haster med ytterligere hjelp fra norske myndigheter.

– Vi vil kalle inn en representant for Somaliland i Norge til et møte i Utenriksdepartementet så snart som mulig, sier departementets pressetalsperson Ragnhild Simenstad.