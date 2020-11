Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt til 2022

Effekten av coronapandemien, kombinert med forsinkelser i leveranser og montering av sikkerhetsdører, gjør at Statsbyggs ferdigstillelse av det nye Nasjonalmuseet har tatt lengre tid enn planlagt. Det opplyser Nasjonalmuseet og Statsbygg fredag.

Dermed må åpningen utsettes nok en gang. I november i fjor førte forsinkelser i to kritiske leveranser til at åpningen ble utsatt et halvt år.

Testing og feilretting gjenstår

Slik situasjonen er nå, kan kunstmonteringen tidligst begynne i starten av 2021. Dette gjør at åpningen av det nye Nasjonalmuseet derfor må utsettes til 2022.

– Forhåpentligvis blir det ikke langt inn i 2022 at vi kan slå dørene opp for publikum, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

– Det nye Nasjonalmuseet er et komplekst bygg med strenge krav til sikkerhet, temperatur og klima. Byggearbeidene er ferdige, men det gjenstår fortsatt noe testing og feilretting, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Utsatt for andre gang

Ifølge pressemeldingen fungerer sikkerhetsdørene nå i hovedsak som de skal, men det gjenstår fortsatt noe arbeid med elektro, vaktsentral og klimaregulering.

Smittesituasjonen har gitt utfordringer med transport og logistikk, og stans i enkelte leveranser. Det har også oppstått forsinkelser på grunn av karantene for spesialister og håndverkere fra utlandet.

Det nye Nasjonalmuseet blir med sine knappe 55.000 kvadratmeter Nordens største kunstmuseum og kostnadsrammen for byggeprosjektet er på 6,1 milliarder kroner. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,1 milliarder kroner.

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet skulle opprinnelig være høsten 2020, men i november i fjor ble den flyttet et halvt år fram til våren 2021. Nå er åpningen ytterligere forsinket.