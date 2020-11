Sjåfør skadd i elgpåkjørsel på E6 på Romerike

Ulykken skjedde på E6 ved Grankrysset på Lindeberg i like før klokken 6 fredag morgen. Operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt sier til NTB at en person ble alvorlig skadd, men at vedkommende var våken.

To biler og en elg var involvert i ulykken. Ifølge operasjonslederen kjørte den ene bilen på elgen før den andre bilen kjørte på denne bakfra. Elgen døde på stedet.

– Politi, ambulanse og brannvesen er på stedet. I tillegg kommer Mesta for å fjerne elgen og feie veien, sier Sandberg.

Begge kjørefeltene var en periode stengt etter ulykken, men 6.30-tiden ble venstre felt åpnet for trafikk. En halv time senere var begge kjørefeltene mot Oslo åpnet.

Øst politidistrikt opplyser at en bilist som kjørte forbi ulykkesstedet filmet med mobiltelefonen. Han ble stanset av politiet og ilagt et forelegg.

– Han nektet å vedta forelegget og blir anmeldt, skriver Øst politidistrikt på Twitter.