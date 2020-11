NRK: Kamzy Gunaratnam seiler opp som favoritt til andreplass på Oslo Aps liste

Arbeiderpartiet i Oslo regner med å få inn minst fire representanter på Stortinget ved stortingsvalget høsten 2021. Det er klart at partileder Jonas Gahr Støre står øverst på listen. Tredjeplassen går trolig til Espen Barth Eide og femteplassen til Oslo Aps leder Frode Jacobsen.

Spenningen står om hvilke kvinner som skal stå på andre- og fjerdeplass på listen. En opptelling NRK har gjort viser at det ligger an til at Trine Lise Sundnes får fjerdeplassen, mens Gunaratman og av Zaineb Al-Samarai konkurrerer om andreplassen.

Jevnt

Førsteutkastet fra nominasjonskomiteen ble lagt fram 1. november. Et mindretall i komiteen ville ha Gunaratnam som numre fire, men flertallet ville heller ha LO-kandidaten Trine Lise Sundnes.

Al-Samarai er foreslått som nummer to av nominasjonskomiteen. Hun sto på sjetteplass ved forrige stortingsvalg og har møtt som vara på Stortinget i inneværende periode.

Totalt er det 300 delegater som kan avgi stemme på det digitale nominasjonsmøtet 1. desember. NRKs opptelling viser at Gunaratnam leder, men at det er jevnt.

Gunaratnam er den foretrukne kandidaten til AUF. En av fire som har stemmerett på nominasjonsmøtet kommer fra AUF, skriver Dagsavisen.

– Vil bruke tiden godt

Nominasjonskomiteen, som ledes av Tone Tellevik Dahl, legger fram sitt endelige forslag til liste tirsdag 24. november. Det blir listen delegatene må ta stilling til på nominasjonsmøtet.

– Tilbakemeldingene fra lagene viser at komiteen fortsatt har en jobb å gjøre. Det synes klart at lagene ønsker Trine Lise Sundnes på fast plass. Hvem som bør stå på andre, sjette og eventuelt sjuende eller åttendeplass er det delte meninger om i lagene og det tema vi nå må bruke tiden godt på de neste dagene sier Tellevik Dahl til NTB.