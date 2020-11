Villsvin i Norge trekker nordover – landbruksministeren bekymret

I begynnelsen av november fanget et viltkamera opp to villsvin i Rendalen kommune. I nabokommunen Tynset i Tylldalen litt lenger nord, observerte en elgjeger to villsvin 14. november, skriver Nationen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) synes det er bekymringsfullt når villsvin dukker opp på stadig nye steder, både lenger nord og lenger vest.

– Det er urovekkende. At villsvin er observert i Trøndelag og nå nylig i Rendalen og Tynset, understreker at dette er hardføre dyr som kan vandre langt og også overleve langt nordover, sier Bollestad til Nationen.

Regjeringen har vedtatt at villsvin­bestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område.

– Villsvin representerer en fare for at dyresykdommen afrikansk svinepest kan spre seg. De kan også gjøre store skader i åker og eng, og i form av påkjørsler. Det er derfor svært viktig at grunneiere, som har jaktretten, legger til rette for jakt. Dette er et ansvar som grunneierne først og fremst må ta, i samarbeid med jegerne, påpeker hun.