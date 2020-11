Omtelling bekrefter Biden-seier i Georgia

Resultatet av omtellingen etter presidentvalget i Georgia bekrefter at Joe Bidens vant over president Donald Trump i delstaten.

Før den manuelle tellingen av om lag 5 millioner stemmer ledet Biden med knappe 14.000 stemmer. Etter omtellingen er Bidens seiersmargin redusert til 12.284. Resultatet skal endelig godkjennes fredag.

670 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 30.767 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 670 meldte tilfeller siste døgn. Det er åtte flere enn dagen før og 40 færre enn natt til fredag for en uke siden, viser foreløpige tall.

Til sammen er 305 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. To av tre er over 80 år gamle. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om sju dødsfall.

Over 100.000 koronadødsfall i Mexico

Mexico har passert 100.000 koronarelaterte dødsfall og er dermed det fjerde landet i verden som gjør det etter USA, Brasil og India.

I alt 100.104 personer har til nå dødd med covid-19 i Mexico, opplyser visehelseminister Hugo Lopez-Gatell. Det siste døgnet er det registrert 576 nye dødsfall knyttet til pandemien.

Nadal klar for semifinalen i ATP-mesterskapet

Rafael Nadal har tatt seg videre til semifinalen i ATP-mesterskapet i tennis i London etter å ha vunnet over Stefanos Tsitsipas fra Hellas.

Nadal vant kampen i gruppespillet med sifrene 6-4, 4-6 og 6-2. Dermed møter den 34 år gamle spanjolen russiske Daniil Medvedev i semifinalen. Nadal deltar for 16. år på rad i turneringen og jakter sin første ATP Finals-tittel.