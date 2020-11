Bred oppslutning om EØS-avtalen i måling

Både Senterpartiet og SV vil ut av dagens EØS-avtale. Men et flertall av deres egne velgere oppgir at de ville stemt for å beholde avtalen i en folkeavstemning.

Hele 71 prosent av SVs velgere sier ja til EØS, mens 16 prosent sier nei. 13 prosent vet ikke. Blant Sp-velgerne sier 49 prosent ja, 39 prosent nei, mens 13 prosent ikke vet. Oppslutningen om EØS-avtalen er høyest blant MDGs og Venstres velgere og lavest blant velgerne som støtter Frp, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Samtidig er støtten til norsk EU-medlemskap lav, men økende. I målingen sier 28,4 prosent ja til EU. Ikke siden mars 2011 har flere nordmenn ønsket et norsk medlemskap i EU velkommen. Nyvalgt Nei til EU-general Roy Pedersen minner likevel på at det fortsatt er stor motstand mot EU-medlemskap i Norge.

– Undersøkelsen bekrefter et flertall i befolkningen mot norsk medlemskap i EU på over 60 prosent og det er ikke ja-flertall i noe av partiene, påpeker Pedersen til Nationen.

I tillegg påpeker Pedersen at det er et klart flertall i samtlige partier mot et norsk medlemskap i EU.

Målingen er utført av Sentio for Nationen og Klassekampen. Et representativt utvalg på 1.000 personer er intervjuet i løpet av november 2020.