Arbeiderpartiet største parti med 21,5 prosent

Man må helt tilbake til desember 2002 for å finne en svakere Ipsos-måling enn 21,5 prosent for Ap, melder Dagbladet.

Framgangen fra oktober er på 2 prosentpoeng. Ipsos-målingen i oktober var den svakeste for Arbeiderpartiet noensinne med 19,5 prosents oppslutning

Sterke tall for SV og Senterpartiet gjør at det likevel kan gå mot regjeringsskifte til høsten om målingen slår til. Samlet har de tre partiene 90 av Stortingets 169 mandater bak seg, som er fem flere enn det som er nødvendig for flertall.

Høyre går tilbake nesten like mye som Ap går fram og med 20,4 prosent er Høyre nest størst. Men Senterpartiet følger like bak med 18,6 prosent. Dermed har vi tre nesten jevnstore partier.

Rødt havner under sperregrensen med 3,1 prosent oppslutning, mens Venstre kryper over med 4,6 prosent. Endringene for disse partiene er de eneste endringene som er utenfor feilmarginen på denne målingen.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra oktober i parentes):

Ap 21,5 (+2,0), Høyre 20,4 (-1,9), Sp 18,6 (+0,6), Frp 11,9 (-0,8), SV 7,4 (+1,1), MDG 5,3 (+0,6), Rødt 3,1 (-2,3), KrF 3,4 (-0,3) og Venstre 4,6 (+2).

Det er 702 respondenter i målingen som er tatt opp mellom 16. og 18. november. Feilmarginen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng.