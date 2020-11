Biden anklager Trump-administrasjonen for uansvarlighet

Så lenge Biden ikke offisielt blir utnevnt til valgvinner, får han heller ikke de viktige tilgangene.

I et møte med journalister i Delaware torsdag sa Biden at mangelen på tilgang hindrer arbeidet med å utvikle en plan for å håndtere coronapandemien og særlig vaksinedistribusjon.

– Vi har ikke mulighet til å håndtere alt fra testing til rådgivning til vaksinedistribusjon, sa Biden.

Han la likevel til at amerikanere ikke trenger å frykte en nasjonal nedstenging.