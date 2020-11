Pompeo på Vestbredden: Produkter herfra skal merkes som israelske

I forbindelse med besøket til Psagot-vingården nær Jerusalem, kunngjorde Pompeo at produkter fra bosetninger nå skal merkes som israelske.

– Alle produsenter i områder der Israel fungerer som relevant myndighet, vil måtte merke produktene sine med «Israel», «Israelsk produkt» eller «Made in Israel» når de eksporteres til USA, sier Pompeo.

Endringen regnes som amerikansk aksept for bosetninger og er et brudd med det som har vært en lang praksis i USA. Pompeo kunngjorde i fjor at USA heller ikke regner bosetningene for å være et brudd på folkeretten.

Fordømmes av palestinerne

Palestinerne og stort sett hele verdenssamfunnet anser bosetningene som et hinder for fred og brudd på internasjonal lov, som forbyr en okkupasjonsmakt å flytte befolkningen sin inn på okkupert territorium.

Palestinske myndigheter har også reagert svært negativt på Pompeo-besøket.

– Avgjørelsen er et åpenbart brudd på den internasjonale folkeretten, sa talsperson Nabil Abu Rudeineh for Palestinas president Mahmoud Abbas,

Han mener besøket og avgjørelsen om produktmerking er nok et urettferdig grep USA bruker for å støtte Israel.

Besøkte Golanhøydene

Sammen med Israels utenriksminister Gabi Ashkenazi tok Pompeo torsdag også turen til Golanhøydene i grenseområdet ved Syria. Israel okkuperte det syriske området i seksdagerskrigen i 1967.

Pompeos besøk fant sted etter at USAs president Donald Trump i fjor kunngjorde at USA anerkjenner Israels suverenitet over regionen.

– Dette er en del av Israel, sa Pompeo under besøket.

– Tenk dere om Syrias president Bashar al-Assad skulle kontrollere området, og faren det ville utgjøre for Vesten og Israel, la Pompeo til.

Ashkenazi roste Pompeo for å ha forstått den strategiske viktigheten av Golanhøydene.

– Boikottbevegelse er antisemittisk

Pompeo kunngjorde torsdag også at USA regner den internasjonale palestinskledede BDS-bevegelsen, som fremmer boikott, deinvestering og sanksjoner mot Israel, som antisemittisk.

BDS-kampanjen ble startet av palestinske aktivister etter inspirasjon fra den ikkevoldelige anti-apartheid-bevegelsen i Sør-Afrika. Den oppfordrer til boikott av israelske varer og sanksjoner for å tvinge Israel ut av okkuperte områder.

– Vi vil umiddelbart ta grep for å identifisere organisasjoner som deltar i hatefull BDS-atferd og kutte amerikansk offentlig støtte til slike grupper, sa Pompeo etter et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Vi står sammen med alle andre land som forstår hva slags kreftsvulst BDS-bevegelsen er, la Pompeo til.

Pompeo utdypet ikke hvilke organisasjoner som nå risikerer å få amerikanske myndigheter på nakken.

Amnesty forsvarer boikott

Flere menneskerettighetsorganisasjoner er kritiske til Pompeos utspill.

– Trump-administrasjonen burde ikke forsøke å sverte grupper fordi de støtter en boikott, sier Human Rights Watch.

Gruppen understreker at denne typen kampanjer har vært et effektivt virkemiddel for å skape endringer i amerikansk historie.

Amnesty International forsvarer også bevegelsen.

– Det er en form for ikkevoldelig holdningskampanje og ytringsfrihet som må beskyttes, understreker de.