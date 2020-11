Forbrukertilsynet ber flyreisende om å sikre seg

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til NTB at Norwegians grep om den krevende økonomiske situasjonen ikke vil berøre de reisende i Norge. Det hardt pressede flyselskapet har de siste seks månedene greid å kutte 88 prosent av selskapets kostnader, rekordmye blant alle flyselskapene i Europa, som alle sliter med konsekvensene av pandemien.

Ifølge Elnæs sitter Norwegian nå igjen med en kontantkasse på 2,9 til 3 milliarder kroner, og med månedlige faste kostnader på om lag 100 millioner er det nok til flere måneders drift.

– De grepene som Norwegian lanserte onsdag, har ingenting med Norwegian Air Shuttle og driften her i Norge å gjøre. De blir ikke berørt av dette, og flyene vil fly som normalt. Det er ingen umiddelbar fare for at Norwegian går tom for kapital med det første, sier Elnæs til NTB.

Konkursfare

Hos Forbrukertilsynet er likevel avdelingsdirektør Jo Gjedrem langt mer nøktern, på forbrukernes vegne.

– Jeg vil si at det generelt nå som det er konkursfare hos en rekke bedrifter, deriblant i reiselivet, da er forbrukerne sårbare når de betaler på forskudd, sier han.

Han anbefaler forbrukere å unngå forskuddsbetalinger, men erkjenner at dette ofte ikke en mulighet, som for eksempel når en vil ut og reise.

– Da er rådet å betale med et kredittkort eller et VISA-debetkort. Bruker du kredittkort, har du en rettighet etter loven til å få pengene tilbake dersom varen ikke blir levert. Med VISA-debetkort er det ikke lovfestet at man får pengene tilbake, men for norske brukere er det en avtale i bunnen som gir dem pengene tilbake dersom varen ikke blir levert, sier Gjedrem.

Raste i verdi

Etter nyheten onsdag om at selskapet vil be om konkursbeskyttelse for to av sine irske datterselskaper, svarte markedet torsdag med å sende aksjen ytterligere 12 prosent ned til en pris så lav som 42 øre.

Norwegian opplyser at de har refundert reiser for 6 milliarder kroner til kundene de siste månedene, men at de fremdeles er noen hundre, litt mer kompliserte saker som gjenstår. Etter avslaget av videre krisestøtte fra staten i forrige uke, har selskapet gått fra å ha 21 til bare seks fly i luften. De opererer nå på 12 ruter og 13 destinasjoner i Norge.

– Det er veldig krevende å planlegge framover i tid så lenge pandemien pågår, sier kommunikasjonsrådgiver Christer Baardsen i Norwegian til NTB.

Han opplyser at flyreiser fram til midten av juni så langt er lagt ut for salg, men at det snart også vil være mulig å bestille reiser utover høsten neste år.

Selv om konsernsjef Jacob Schram uttrykte optimisme om framtidig økt trafikk og flere reisende etter hvert som en vaksine mot covid-19 kommer, vil ikke selskapet torsdag gå ut med planene for framtiden.

Redning eller skrekk

Flyanalytiker Elnæs sier at det ikke er noen flyselskaper som tør planlegge særlig langt fram i tid om dagen. Han viser til at et av Norwegians søsterselskap, det britiske lavprisselskapet EasyJet, nå bare flyr med 20 prosent av kapasiteten.

– Hvis det nå kommer vaksiner som blir godkjent, og det kommer en plan for å rulle denne ut, så kan flytrafikken for sommeren 2021 være reddet, men det er altfor tidlig å si noe om det. Hvis vaksinene derimot feiler, blir 2021 derimot et skrekkens år for luftfarten, sier Elnæs.