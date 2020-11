Ap flagger foreløpig støtte til kun ett av pensjonsforslagene

Alle de ni partiene på Stortinget møtes torsdag ettermiddag etter invitasjon fra Fremskrittspartiet og SV om å danne et nytt pensjonsforlik.

Frp og SV har funnet sammen på tvers av de politiske blokkene om seks endringsforslag til dagens pensjonssystem. Regjeringspartiene er lunkne, og derfor er partiene trolig avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet for å få flertall.

Støtter ny modell

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil foreløpig kun signalisere støtte til ett av de seks forslagene – å endre dagens beregningsmodell for pensjon.

– Vi har ikke diskutert alle disse seks forslagene. Det som åpenbart er i tråd med vår politikk, er at vi regulerer pensjonene på en bedre måte så pensjonistene ikke går i minus når vi går i pluss, sier Støre til NTB.

Forslaget innebærer å endre dagens system der pensjonene underreguleres med 0,75 prosent til en ny modell der pensjonene skal beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

– Åpner nye spørsmål

De fem andre forslagene innebærer blant annet en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense, forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner, og at Pensjonistforbundet skal få plass i Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Alle partene i arbeidslivet har flagget sterk motstand mot det siste, og flere organisasjoner er kritisk til å gi pensjonistorganisasjonene forhandlingsrett.

– Vi er åpne for å snakke om disse forslagene, men vi ser at det er at flere nye spørsmål som åpner seg på hvert punkt. Gjør du noe på ett område, så får det konsekvenser på et annet, og det må vi kartlegge, sier Støre.

Støre sier Ap i tillegg har lagt inn noen egne forslag, som å innføre pensjon fra første krone.

Minstepensjonistløft koster 6,3 milliarder

Særlig må spørsmålet om å øke minstepensjonistene til EUs fattigdomsgrense vurderes nøye, sier Ap-lederen.

– Det har mange konsekvenser. Vi har gjort løft for minstepensjonistene i våre budsjetter tidligere, men det åpner mange spørsmål, så det må vi se nøye på hvis det er noe vi skal jobbe med, sier Støre på et spørsmål fra Aftenposten.

Dersom man fra nyttår hever minstepensjonen til over EUs fattigdomsgrense, vil det koste 6,3 milliarder kroner. Det viser beregninger Finansdepartementet har gjort for SV, skriver avisen.

Generasjonskonflikt

Flere av ungdomspartiene sier til Aftenposten at de frykter for generasjonskontrakten i pensjonsforliket, og at regningen vil bli skjøvet over på barn og barnebarn.

Frp-leder Siv Jensen avviser kritikken.

– Jeg synes det er veldig urimelig hvis man skal hevde at generasjonskontrakten innebærer at pensjonistene skal betale regningen for andre grupper i samfunnet. Det er også en del av vår samfunnskontrakt at man betaler inn pensjon gjennom et langt arbeidsliv, og så skal man kunne leve av den etterpå, ikke at den blir mindre og mindre verdt på grunn av underregulering, sier Jensen til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken sier han mener flere er bekymret for fattigdomsproblemet blant eldre.

– Dette handler først og fremst om de pensjonistene som sliter med å betale regningene, og mange lever i reell fattigdom. Dette er en historisk mulighet til å fjerne fattigdom blant eldre i Norge, sier han.

Partene gikk fra hverandre etter en times møte, enige om å hente inn tall, beregninger og svar på en rekke spørsmål fra Finansdepartementet før de møtes igjen.