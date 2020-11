Fortsatt lenge til avgjørelse om Baneheia-gjenopptakelse

Kommisjonen har møte 25. og 26. november, men allerede nå er det klart at det må flere møter til for å ta en avgjørelse.

– Saken skal opp under vårt digitale møte nå, men jeg tror nok ikke at vi blir ferdig, sier Gjenopptakelseskommisjonens leder Siv Hallgren til VG.

Hun kan ikke anslå når en konklusjon vil foreligge, men slår fast at det er en krevende sak, og at det vil være behov for ekstra møter i tillegg til de ordinære møtene.

Det er sjette gang Viggo Kristiansen ber om å få saken sin gjenopptatt. Den siste begjæringen ble sendt til Gjenopptakelseskommisjonen i 2017.

Kristiansen og Jan Helge Andersen ble i 2001 dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen soner i dag en dom på 21 års forvaring, mens Andersen ble sluppet fri i 2016 etter endt soning.