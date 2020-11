Listhaug: – Med dette snegletempoet kommer vi ikke i mål før jul

Listhaug beskriver progresjonen i samtalene som svært langsom.

– Alle frister kommer til å ryke hvis de ikke innser at tempoet må opp og pengene må på bordet. Det handler nå om å redde masse arbeidsplasser og sikre folk som blir permittert eller mister jobben, sier hun til NTB.

Forhandlingene mellom Frp og regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har pågått siden mandag 9. november.

Partene ble tidligere denne uken enige om en krisepakke på totalt 22,4 milliarder kroner for norske kommuner og coronarammede bedrifter.

«Knapper og glansbilder»

I budsjettforhandlingene etterlyser Listhaug mer kraftfulle grep for maritim næring og tiltak for å få ned grensehandelen gjennom avgiftskutt på røyk, snus, alkohol, sjokolade og brus.

– Jula står for døra, og med dette snegletempoet kommer vi oss ikke i mål før jul. Jeg mener regjeringspartiene nå må forstå at vi ikke kommer til å selge oss for knapper og glansbilder, sier hun.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) vil ikke gi noen beskrivelse av progresjonen.

– Det viktigste i sånne samtaler er at man har kvalitetssikret ting, får svar på spørsmålene, har gode samtaler og hele tiden fortsetter til neste møte. Det er det vi gjør, sier han til NTB.

Regjeringspartiene og Frp gikk fra hverandre i 13-tiden torsdag, men hadde planer om nye møter senere samme dag.

Kvoteflyktninger og bistand

Etter det NTB forstår, bruker partene nå tid på å rydde av veien «alt som ikke er vanskelig» i forhandlingene.

Trolig vil det være mulig for Frp å forhandle inn betydelig mer penger til grep som kan komme inn under paraplyen håndtering av coronapandemien. Krisen gjør at oljemilliardene sitter svært løst.

To saker partene ser helt ulikt på, er spørsmålet om hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot i 2021, og hvor mye penger som skal brukes på bistand.

Regjeringspartiene legger opp til å ta imot 3.000 kvoteflyktninger, mens Frps utgangspunkt er null. Samtidig vil Frp spare 11,4 milliarder kroner på å kutte bistandsbudsjettet fra 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til 0,7 prosent.

Samtidig vil KrF nødig lempe på alkoholavgiftene, slik Frp vil. Og Frps krav om kutt i bilavgifter og mindre penger til nye anlegg for fangst og lagring av CO2 berører to kjernesaker for Venstre.

Avgis 27. november

Foreløpig er det finanspolitikerne på Stortinget som forhandler. Men trolig vil de parlamentariske lederne eller partilederne bli koblet inn på et senere tidspunkt.

Ifølge fremdriftsplanen som nå ligger på bordet, skal finansinnstillingen avgis 27. november. Det betyr at en forhandlingsløsning må være i boks før den tid, men lite tydet torsdag på at budsjettkameratene er nær en avtale.

– Vi er litt provosert nå over at det går så sent, sier Listhaug, som etterlyser større tempo.

På Stortinget snakkes det nå om forhandlingene høsten 2016. Da ble de fire partiene først om kvelden lørdag 3. desember enige om en budsjettavtale. Den ble så presentert av partilederne på en hastig sammenkalt pressekonferanse i Askos lokaler på Kalbakken i Oslo.