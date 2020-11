Hver tredje student har fått økonomisk hjelp hjemmefra under coronapandemien

Over 1.000 norske studenter er spurt om hvordan de har klart seg økonomisk i undersøkelsen som er utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

31 prosent av studentene oppgir at de har måttet ta penger fra sparekontoen for å klare seg økonomisk, mens 30 prosent svarer at de har fått pengehjelp fra foreldrene sine.

En større andel av dem som har mistet deltidsjobben sin enn andre studenter, oppgir at de har måttet ta av sparepengene sine. 31 prosent av denne gruppen har videre benyttet seg av Lånekassens ekstralån.

NSO-leder Andreas Trohjell er bekymret for studentene og de samfunnsmessige konsekvensene av at norske studenter har mistet deltidsjobben sin.

– Studenter som arbeider og betaler skatt, får ikke samme sikkerhetsnettverk som andre arbeidstakere, det er en urettferdighet vi ikke kan akseptere. 50.000 studenter måtte i vår ty til lån som inntektssikring, sier han.