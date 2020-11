Det var politiet selv som meldte om evakueringen på Twitter.

– Det har oppstått røykutvikling på Sandefjord politistasjon. Trolig fra ventilasjonsanlegget. Det er også annen næringsvirksomhet i bygget, opplyste politiet.

Like over klokken ni kommer politiet med en ny oppdatering på Twitter:

Ifølge politiet var det en reim til ventilasjonsanlegget som har røket og forårsaket røykutviklingen.

Kvart over ni skriver politiet i en oppdatering at de evakuerte kan vende tilbake til bygget for å lufte ut.