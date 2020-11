Redd Barna utsetter fredsprisfest

Den alvorlige smittesituasjonen i Oslo fører til at direktøren for Verdens matvareprogram, David Beasley, ikke kommer til Oslo i desember for å motta Nobels fredspris på vegne av organisasjonen.

Torsdag opplyser Redd Barna at også Redd Barnas fredsprisfest blir utsatt. Festen vil bli gjennomført på samme dag som de øvrige arrangementene for fredsprisvinneren Verdens matvareprogram.

Barneskoleelever fra Grünerløkka, Kampen og Vålerenga skole i Oslo arrangerer festen for årets vinner. De er opptatt av at Verdens matvareprograms arbeid er viktigere enn noen gang, ettersom mange flere rammes av sult i den verdensomspennende pandemien.

– Det er derfor ekstra trist å utsette, men samtidig er barna som skal arrangere fredsprisfesten veldig innstilt på å lage en stor og viktig fest for David Beasley og de andre i Verdens matvareprogram når det blir mulig i 2021, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Redd Barna har de siste 23 årene laget fest for fredsprisvinnerne, der barna selv er produsenter, programledere og presseansvarlige.