Over 70 prosent av langtransportsjåførene møter stengte doer

Det gjelder både bussjåfører, lastebilsjåfører, lageransatte og andre transportarbeidere.

Blant medlemmer i Yrkestrafikkforbundet svarer 20 prosent at de sliter med å finne et sted med do i arbeidstiden. Blant langtransportsjåførene opplever 71 prosent stengte toaletter langs veien.

– Dette er en gjenganger i mange deler av transportbransjen. Vi får stadig meldinger om bussjåfører som må ta pausene på endeholdeplasser uten toalett, eller som må ta til takke med festivaldoer uten toalettpapir og tilstrekkelig renhold. I beste fall har dette blitt glemt i planleggingen, mange ganger er det nok snakk om å spare penger, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

I tillegg til å stenge toalettene på stoppestedene langs veiene framfor å øke rengjøringen, velger Statens vegvesen også å vinterstenge toaletter i store deler av landet, mener forbundet.

19. november er utpekt av FN til verdens toalettdag. Generalsekretær Mads Johansson i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) sier at mangel på toaletter er et problem for mange nordmenn. I dag er det 40.000 som sliter med forskjellige tarmsykdommer.

Én av fem av dem som er medlem i foreningen, blir hjemme på grunn av jobbtoalettene. LMF oppfordrer regjeringen til å ta hensyn til dette i arbeidet med ny handlingsplan for universell utforming i arbeidslivet.