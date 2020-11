Bent Høie grundig lei av viruset: – Det er noe herk!

– Det er noe herk, som jeg gjerne skulle vært kvitt, sier Høie når NTB spør hva han egentlig synes om koronaviruset.

Men viruset er her fortsatt. Og helseministeren sier at smittetallene er det første han sjekker når han våkner opp. De siste ukene har tallene bydd på skuffelse på skuffelse. Senest onsdag våknet Høie til rekordhøy smitte i Oslo.

– Jeg tror vi alle sammen er utålmodige nå. Vi vil jo gjerne alle sammen se en nedgang, og vi ønsker å se en effekt av tiltakene, sier han.

– Hjelper ikke å være lei

Den siste ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at smitten er på samme nivå denne uken som uken før, med rundt 4.000 nye smittede. 143 personer er nå innlagt på sykehus med covid-19, og 15 av dem ligger i respirator.

Det til tross for harde tiltak som helseministeren har innført nasjonalt, og lokale tiltak i kommuner med høy smitte.

– Jeg tror at vi alle sammen er lei av covid-19. Men det hjelper ingenting å være lei. Her må vi bare stå på og komme oss igjennom dette og holde ut, sier Høie.

Restriksjoner i julen

Helseministeren ser noen lyspunkter i at smittekurven ikke har steget like bratt som i de foregående ukene, men mener det er for tidlig å konkludere om tiltakene har hatt en effekt. De siste nasjonale tiltakene ble innført 5. november, altså for to uker siden.

I Oslo og Bergen stiger smitten fortsatt, men ikke like bratt som før.

– Det er sånn at mye av utbruddene har blitt drevet av Oslo og Bergen, og der er det kommet tiltak senere enn de nasjonale. Det er den samlede innsatsen som kommer til å bli avgjørende for om vi klarer å snu denne trenden, sier Høie.

Fortsatt er det for tidlig å si hva som vil skje med årets julefeiring.

– Det vil være restriksjoner gjennom julen. Spørsmålet er på hvilket nivå. Utviklingen i smittetallet de neste ukene vil avgjøre dette.

Dominerer livet

Uansett blir nordmenn nødt til å leve i en pandemi i julen og i ukene fram til jul. Selvfølgelig kan man bli lei av det.

– Det preger mitt liv sånn som det preger de fleste i Norge sitt liv. Jeg gleder meg til den dagen dette ikke dominerer livene våre. Den dagen kommer heldigvis til å komme. Det kan vi alle sammen være trygge på

– Hva skal du gjøre da?

– Da skal jeg gjøre helt andre ting.

Men inntil videre blir Høie nødt til å gjøre som før:

– Vi må følge reglene om karantene og isolasjon. Vi må holde minst en meters avstand. Vi må holde hendene rene. Og vi må holde oss hjemme hvis vi er syke. Vi må også holde antall personer vi møter nede. Og ikke minst vi må ta vare på hverandre uten å være nær hverandre fysisk, lyder fortsatt formaningen fra helseministeren.