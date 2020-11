Mann arrestert for pubbombe etter 46 år

Mannen ble pågrepet av antiterrorpoliti i hjemmet sitt i Belfast i Nord-Irland onsdag, opplyser politiet. Boligen blir gjennomsøkt, og han vil bli avhørt av politiet.

Det er så langt ikke kjent hvilken rolle mannen skal ha hatt i saken.

21 personer ble drept, og 182 personer ble skadd i angrepet på pubene Mulberry Bush og Tavern in the Town i Birmingham 21. november 1974.

Justismord

En gruppe irer, kjent som Birmingham Six, ble dømt til livstid i fengsel i 1975, men dommene ble opphevet i 1991. Mennene ble helt frikjent og løslatt. Ingen har siden blitt dømt.

Politisjef Dave Thompson i West Midlands-politiet omtalte justismordet og at de ansvarlige ikke ble stilt for retten som «den mest alvorlige svikten i denne styrkens historie» i 2016.

På bakgrunn av opplysninger om at politiet skal ha ignorert to advarsler i forkant av angrepet, ble en ny etterforskning innledet i 2019. Men det ble ikke funnet grunnlag for at politiet gjorde feil. Det ble derimot konkludert med at IRA var ansvarlige for angrepet.

Den nordirske paramilitære bevegelsen IRA ble antatt å stå bak, men de har aldri tatt på seg skylden for angrepet.

The Troubles

Angrepet skjedde under en periode med økende vold i konflikten som i hovedsak involverte Nord-Irland, Irland og England. Rundt 3.500 personer, de fleste i Nord-Irland, ble drept i løpet av tretti år med vold som er kjent som «The Troubles» på De britiske øyer.

Konflikten var en politisk strid om nasjonal tilhørighet, men med sterke religiøse undertoner. Den handlet i grove trekk om at den protestantiske nordirske majoriteten ville ha fortsatt britisk styre, mens katolske republikanere ville slå seg sammen med Irland.

IRA startet i 1970 med voldelige aksjoner i hovedsak mot britiske styrker, men også sivile mål. Volden ble gjengjeldt av paramilitære lojalister.

Langfredagsavtalen fra 1998 regnes som slutten på konflikten.