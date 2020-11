Høie: Smittetallene flater ut, men vi kan ikke senke skuldrene

– Smittetallene den siste uken er på nivå med uken før. Kurven har ikke steget like bratt som de foregående ukene. Det kan være en indikasjon på at tiltakene som er iverksatt, har hatt effekt. Men det er for tidlig å konkludere på dette, sa Høie på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag.

– Vi har likevel rundt 4.000 nye smittede forrige uke, og uken før.

Onsdag ligger 143 personer innlagt på sykehus med covid-19. 15 av disse er så alvorlig syke at de ligger i respirator.

– Det betyr at situasjonen fortsatt er alvorlig og usikker. Vi kan fortsatt risikere ukontrollert spredning av viruset og sprengt intensivkapasitet som vi har sett i mange andre europeiske land, sier Høie.

– Derfor kan vi ikke senke skuldrene.