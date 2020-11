Innføring av tidlig ultralyd og NIPT forsinket med ett år

Arbeidsgruppen som står bak utredningen, mener nyordningen bør innføres gradvis og vil starte med kvinner over 35 år i løpet av neste år.

– Vi er opptatt av at tilbudet skal gi en reell kvalitetsforbedring i svangerskapsomsorgen. Det tar tid å bygge opp et slikt tilbud, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i avdeling for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Stortinget vedtok tidligere i år at tilbudet skulle være på plass fra januar 2021, men det er det ikke mulig å gjennomføre, mener arbeidsgruppen, som peker på at tilbudet krever betydelige forberedelser og ressurser for spesialisthelsetjenesten og svangerskapsomsorgen.

Tidlig ultralyd i første trimester kan sammen med en NIPT-test indikere om fosteret har Downs syndrom eller de dødelige tilstandene trisomi 13 og 18. NIPT er en analyse av fosterets arvestoff i en blodprøve fra den gravide.

I dag får alle gravide et tilbud om ultralyd i andre trimester.

Den nye fosterdiagnostikken vil anslagsvis koste 250 millioner kroner i utstyr og personell, anslår arbeidsgruppen, som onsdag la fram utredningen på et webinar.