Nakstad gir ut bok om krisehåndteringen

Nakstad har i løpet av coronapandemien blitt et av de mest profilerte ansiktene i norsk offentlighet som assisterende direktør i Helsedirektoratet. I boka «Kode rød», som kommer ut i mars neste år, vil han blant annet fortelle hva som egentlig skjedde da Norge ble rammet av coronapandemien, skriver Bok 365.

Ifølge nettstedet vil han også gi et innblikk i hvordan krisehåndtering foregår, og en kikk inn i Nakstads eget liv og hans erfaringer fra storpolitikk i FN, maktkamper og personlige tragedier.

Nakstad har fått mye ros for sin rolige kommunikasjon og klare svar under coronahåndteringen. Han ble også tildelt Språkrådets spontane klarspråkspris for måten han har kommunisert om coronapandemien.