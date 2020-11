Solberg presset på feriepenger for permitterte

Både Ap, SV og Rødt presset statsminister Erna Solberg (H) om feriepenger da hun stilte i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

– Nav-direktøren kunne i går melde om at det kom én ny arbeidssøker til Nav i minuttet de siste dagene. Neste sommer kan over en kvart million kvinner og menn stå uten feriepenger. Vi ser nå for alvor konsekvensene av at retten til feriepenger ble fjernet, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Regjeringen tok bort retten til feriepenger når man går på dagpenger i 2015.

– Historiene er ofte hjerteskjærende, folk som får livene sine satt på vent, sa Støre om samtaler han har hatt med coronapermitterte.

Han ba regjeringen gjeninnføre feriepengene for å sørge for at arbeidsløse får råd til å betale regningene sine og ta med barna på en liten ferietur neste sommer. Han pekte på at det også er viktig for norsk reiselivsnæring at flest mulig nordmenn kan feriere neste år.

3,4 milliarder kroner

Solberg sier regjeringen har prioritert ordninger som gjør at folk skal komme raskest mulig tilbake i jobb, samt sikret at de som er på dagpenger, får dagpenger også gjennom sommeren. Hun la til at regjeringen ikke ønsker å gjøre endringer i store ordninger som påvirker balansen i budsjettet.

Ap har i sitt alternative budsjett foreslått å bruke 3,4 milliarder til å gjeninnføre retten til feriepenger for arbeidsløse som mottar dagpenger. Også SV, Rødt og Sp ønsker å gjeninnføre feriepenger på dagpenger.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes spurte Solberg om hva hun ville si til de mange som syntes det er urettferdig at de ikke får feriepenger.

Hun kontret med et spørsmål tilbake:

– Hvis feriepenger skal tilbakeføres, skal det da være midlertidig eller en varig ordning, og skal den ha en prioritet som går foran alle andre prioriteter?

– Som politikere må vi gjøre valg, og vi har valgt å prioritere jobber istedenfor nye velferdsordninger, la Solberg til.

– Svikter arbeidsfolk

– Disse får jo ikke noe mer eller mindre jobb ved at de blir fratatt feriepengene, og husk at de har mistet jobb fordi man har bestemt politisk at bransjene skal stenges ned. De betaler en høy pris i dag, sa Moxnes.

– De som er permittert i dag, er det på grunn av en pandemi, ikke på grunn av politiske vedtak. Alternativet ville vært betydelig høyere smittetall, svarte Solberg.

Moxnes anklaget regjeringen for å ha sviktet arbeidsfolk i den nye krisepakken ved å kun gi støtte til bedriftene.

Å gi penger til bedrifter er å gi penger til arbeidsplasser og folk. Det er en sammenheng her vi må verne om i fremtiden, repliserte Solberg.