Leder av ungdomsorganisasjon dømt til fengsel for coronasvindel

Ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett fikk mannen utbetalt 398.500 kroner fra regjeringens krisepakke for coronarammede organisasjoner innen kultur, frivillighet og idrett, selv om han ikke lenger fungerte som leder for ungdomsorganisasjonen i praksis, skriver Adresseavisen.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe for retten i forrige uke.

Retten finner det skjerpende at tillitsbruddet skjedde under en pandemi, der samfunnet er i beredskap og i en sårbar situasjon.

«Ved at enkelte velger å misbruke de støtteordningene som er lagt til grunn under en krisesituasjon, som er den største Norge har opplevd siden andre verdenskrig, taler for at det bør reageres sterkt på tillitsbruddet», skriver dommeren, som kaller det en «kynisk utnyttelse av en sårbar og kritisk situasjon».

Mannen er ifølge offentlige registre fortsatt leder i ungdomsorganisasjonen, men ifølge dommen skal han ha trukket seg tilbake på sommeren i fjor da han også begynte med rus.

I tillegg til sju måneders ubetinget fengsel er mannen dømt til inndragning av hele beløpet på 398.500 kroner.

Det er ikke kjent om dommen ankes.