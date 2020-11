Støre ba Solberg gjeninnføre feriepenger for permitterte

Ap-lederen presset statsminister Erna Solberg (H) om feriepenger da hun stilte i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

– Neste sommer kan over en kvart million arbeidstakere stå uten feriepenger. Vi ser nå for alvor konsekvensene av at retten til feriepenger ble fjernet, sa Støre.

Regjeringen fjernet retten til feriepenger når man går på dagpenger i 2015.

– Det kan handle om 10.000-20.000 kroner så de har råd til husleie og en liten ferietur med barna, sa Støre, og pekte på at koronapandemien rammer skjevt og usosialt.

Solberg sier regjeringen har prioritert ordninger som gjør at folk skal komme raskest mulig tilbake i jobb, og har sikret at de som er på dagpenger får dagpenger også gjennom sommeren. Hun la også til at regjeringen ikke ønsket å gjøre endringer i store ordninger som påvirker balansen i budsjettet.

Ap har i sitt alternative budsjett foreslått å bruke 3,4 milliarder skal brukes til å gjeninnføre retten til feriepenger for arbeidsløse som mottar dagpenger.

Problemstillingen er ekstra aktuell sommeren 2021 da langt flere har vært permittert i 2020 på grunn av koronakrisen.