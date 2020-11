Ny smitterekord i Oslo – 223 nye coronasmittede registrert siste døgn

Snittet den siste uka er 184 smittede per dag. Antall registrerte smittede siste døgn er 25 flere enn dagen før, og er det høyeste som er registrert på et døgn i Oslo til nå. Forrige rekord var 13. november, da det ble registrert 217 tilfeller.

Samme dag i forrige uke ble det registrert 123 smittetilfeller.

Det er nå registrert i alt 2.267 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene, fremgår det av statistikken til Oslo kommune.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 513.

Bydelene Bjerke og Grorud har det høyeste smittetrykket. Her er smittetrykket per 100.000 innbyggere de siste to ukene på henholdsvis 682,2 (228 tilfeller) og 548,6 (152 tilfeller).

Bydel Ullern har det laveste smittetrykket i Oslo med 40 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 115,7 per 100.000 innbyggere.