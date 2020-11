Panasonic, Equinor og Hydro lanserer batterisamarbeid

De tre storselskapene har nå undertegnet en intensjonsavtale der målet er å utforske mulighetene for etablering av en bærekraftig og konkurransedyktig europeisk batterinæring.

Perioden fram til sommeren 2021 skal brukes til å analysere markedet for litiumholdige batterier i Europa, skriver Panasonic, Equinor og Hydro i en felles pressemelding tirsdag.

Samtidig skal det legges planer for grønn batterivirksomhet lokalisert i Norge.

Venter rask vekst

Arvid Moss, konserndirektør for energi i Hydro, viser til at det ventes rask vekst i batteriproduksjonen framover, i takt med at innsatsen skjerpes for å få ned klimautslippene.

– Vi mener Panasonic, Equinor og Hydros kombinerte styrke utgjør et attraktivt startpunkt for å utforske mulighetene for en lønnsom og bærekraftig batterinæring i Norge, hvor vi har et sterkt fotfeste, en fornybar kraftforsyning og nærhet til det europeiske markedet, sier han.

De tre partnerne vil også undersøke mulighetene for etablering av en integrert verdikjede for batteriproduksjon. Målet er å levere batterier både til elbiler og til annen bruk.

Motutsugu Sato, konserndirektør i Panasonic, mener samarbeidet kan bane vei for en «robust og bærekraftig batterinæring i Norge».

Staten må stille opp

Men samarbeidspartnerne legger ikke skjul på at også staten må stille opp.

Selskapene vil nå «gå inn i dialog med relevante myndigheter i Norge og i Europa med mål om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for dette batterisamarbeidet», opplyser de.

NHO har tidligere beregnet at batteriproduksjon har et omsetningspotensial i Norge på 9 milliarder euro i året innen 2030. Det tilsvarer nærmere 97 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Men skal det skje, må det satses betydelig og umiddelbart, og det ventes sterk internasjonal konkurranse i alle deler av verdikjeden, fastslo NHO i rapporten «Grønne elektriske verdikjeder» tidligere i år.