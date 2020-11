Nytt Ullevål-opprør i Oslo Ap

I juni demonstrerte Ullevål-forkjemperne for bevaring av sykehuset. De tillitsvalgte ved sykehuset har lenge kjempet for nettopp en bevaring av Ullevål. De frykter at det nye sykehuset på Gaustad vil bli for lite, for dårlig og for dyrt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB scanpix