Senterpartiet fosser fram i Oslo – kan få to på tinget

I en måling Sentio har utført for Klassekampen og Nettavisen , får Sp en oppslutning i Oslo på hele 7,5 prosent.

Det er en markant framgang fra 2017, da partiet fikk 2,1 prosent av stemmene i hovedstaden. Ved stortingsvalget i 2013 endte partiet med kun 0,8 prosent.

Fremgangen for Senterpartiet kommer etter at Arbeiderparti-veteran og groruddøl Jan Bøhler meldte overgang til Senterpartiet 1. oktober.

Turbo

Sist gang en Senterparti-politiker fra Oslo ble valgt inn på Stortinget, var i 1993, da Arne Haukvik ble valgt midt under EU-kampen.

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville Sps førstekandidat Jan Bøhler fått følge med andrekandidat og Oslo Sp-leder Bjørg Sandkjær inn på Stortinget.

– Vi ser en Bøhler-effekt. Jeg føler vi har fått en turbo på laget. Vi har bygd oss opp i Oslo over tid. I fjor kom vi inn i bystyret, og vi har fått flere medlemmer. Etter at Jan kom over, merker vi økt oppmerksomhet og at flere er opptatt av hva vi står for, sier Sandkjær til Klassekampen.

Bøhler selv viser til sakene han tror er årsaken til at flere ser mot Senterpartiet.

– Kampen for Ullevål sykehus angår mange i Oslo. Jeg tror også det at Senterpartiet har ønsket å bruke mye mindre penger på regjeringskvartalet, er noe mange støtter. Vi begynner også å markere oss på kriminelle gjenger i Oslo, og blir mer relevante der, sier Bøhler til Nettavisen.

Høyre klart størst i Oslo

Høyre går også fram på målingen og sikrer seg sju av hovedstadens 20 mandater med en oppslutning på 27,7 prosent. Ap beholder sine fem på denne målingen. Både Frp og Venstre taper ett av sine to mandater. Ellers er det ingen endringer.

Partienes oppslutning: (endringer fra stortingsvalget i 2017 i Oslo i parentes)

Høyre: 27,7 (+1,3), Ap: 25,9 (-2,5), Sp: 7,5 (+5,4), SV: 12,3 (+3), MDG 7,3 (+1,3), Rødt 6,5 (+0,2), Frp 6,1 (-3,4), V 4,4 (-4) og KrF 0,8 (-1,3).

Målingen er utført mellom 2. og 14. november. 800 personer er intervjuet. Feilmarginen er mellom 1 og 3,6 prosentpoeng.