Aas gjenvalgt som LO Stat-leder

Aas fra Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF) går dermed på en ny fireårsperiode. Det samme gjør Lise Olsen (NTL) som nestleder, skriver LO Stat på sine nettsider.

Henriette Jevnaker blir den første fra Fagforbundet i LO Stats ledertroika, når hun overtar nestledervervet etter Eivind Gran, som går av med pensjon.

– Jeg er glad for tilliten fra representantskapet og ser fram til å lede LO Stat de neste fire årene. Jeg er sikker på at valgkomiteen har satt sammen et lag som er godt rustet til å møte de oppgavene og utfordringene LO Stat står overfor, sier den gjenvalgte LO Stat-lederen.