Aktor ber om 21 års forvaring for én av de tiltalte i rettssaken etter Regestrand-drapet

Det skriver Stavanger Aftenblad.

I sin prosedyre under rettssaken i Jæren tingrett tirsdag ba aktor Arvid Malde om 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for den tiltalte 24-åringen.

For den tiltalte 23-åringen la Malde ned påstand om 16 års forvaring med en minstetid på 10 år.

De to er tiltalt for å ha drept Sigbjørn Sveli (44), som ble funnet død på Regestranden like ved Stavanger lufthavn 9. desember i fjor.

Ingen av de to mennene erkjenner straffskyld.