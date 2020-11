Mann alvorlig skadd i slåsskamp på kjøpesenter i Oslo

Politiet fikk melding om hendelsen i garasjeanlegget ved kjøpesenteret klokken 11.58.

– Vi har pågrepet en person som stemmer godt med beskrivelsen av gjerningsmannen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen er i 30-årene og skal være kjent for politiet fra tidligere.

Offeret er alvorlig skadd og er fraktet med ambulanse til sykehus. Politiet opplyser til TV 2 at den fornærmede er en mann i slutten av 40-årene.

– Vedkommende har mistet mye blod og har trolig hodeskader, sier Stokkli.

Han sier at slik det ser ut nå, framstår handlingen som helt uprovosert.

Ifølge operasjonslederen er det foreløpig ikke kommet meldinger om at det skal ha blitt brukt noen form for våpen. Det er heller ingen grunn til å tro at det er snakk om flere enn én gjerningsmann.