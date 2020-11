Naturmangfoldet under press

Det er i rapporten « Naturindeks for Norge 2020 » den negative utviklingen kommer fram. Naturindeksen er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (Nina) for Miljødirektoratet.

Selv om noen økosystemer har en positiv utvikling, viser indeksen at hovedøkosystemene i Norge er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet.

– For åpent lavland og fjell peker pilen dessverre videre nedover, mens for skog ser vi en gledelig framgang, sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

Til grunn for rapporten ligger en ekspertvurdering av tilstanden for over 260 arter og andre indikatorer.

For åpent lavland har utviklingen vært tydelig negativ siden 1990. Det skyldes dels gjengroing i områder der jordbruksdriften har opphørt, og dels at bruken er intensivert i områder der det fortsatt er jordbruk, med økt gjødsling, sprøyting og bearbeiding av jord.

Utviklingen har også vært negativ i fjellene.

I skogområdene har utviklingen gått i riktig retning de siste årene, men omfattende skogbruk fører til at naturindeksen for disse områdene fortsatt ligger på et lavt nivå.

– Det er gledelig å se at selv om verdiene er lave, så har vi en positiv utvikling, sier Hambro.