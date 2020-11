Lyngdals kommunelege mener smitten kom via Torp

– Jeg mener at vi har funnet årsaken til smitten, sier kommunelege Henriette Pettersen til Lister24 tirsdag morgen.

Hun sier at denne personen landet på flyplassen 28. oktober. Derfra gikk turen videre til Lyngdal.

– Der har smitten gått inn i menigheten og ligget og ulmet. Grunnen til at viruset ikke har smittet ut raskt i resten av befolkningen, skyldes antakelig at dette er et veldig lukket miljø som på fritiden oppholder seg med hverandre, tror hun.

Kort tid etter at viruset kom til Lyngdal, har det parallelt blitt viderebrakt til en fabrikk i Farsund, og antakelig via flere ledd til koret i Farsund.

– Derfor er det viktig at nabokommunene til Lyngdal tester bredt og mye, slik at dryppsmitte ikke igjen lager utbrudd, sier kommunelegen.

Ifølge Pettersen skal den aktuelle personen ha blitt testet på Torp flyplass like etter ankomst. Prøven skal ha vært positiv. Vedkommende er senere testet av kommunelegen i Lyngdal.

– Det er bekreftet overfor meg at personen kom til Norge via Torp. Vedkommende har nå reist fra Norge, sier kommunelegen.